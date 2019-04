Revista de imprensa internacional

No Reino Unido, um comité composto por deputados britânicos quer limitar o poder das maiores auditoras, conhecidas como as Big Four, e por isso sugeriu várias medidas ao regulador. A operação de compra da divisão de bolachas e snacks da Kellogg pela Ferrero, por 1,3 mil milhões de dólares, está também sujeita a aprovação do regulador. Nos Estados Unidos, os receios de um abrandamento da economia motivam pedidos para um corte das taxas da Fed, mas a Moody’s diz que ainda não há motivo para pânico. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

Deputados britânicos querem travar as Big Four

As quatro maiores empresas de auditoria, EY, Deloitte, PwC e KPMG, dominam o mercado no Reino Unido, ao auditar 97% das 350 maiores empresas do país. Os deputados britânicos querem pôr um travão a este cenário, e para isso sugerem uma série de medidas para limitar a ação das auditoras, nomeadamente a realização de auditorias conjuntas, em parceria com empresas mais pequenas. As propostas, apresentadas por um comité composto por deputados, são dirigidas à autoridade que regula a concorrência.

Wall Street Journal

Kellogg vende marcas de divisão de bolachas a Ferrero

A italiana Ferrero, dona de marcas como a Ferrero Rocher e Nutella, comprou várias marcas de bolachas, snacks de fruta e gelados da multinacional norte-americana Kellogg. O negócio foi fechado por 1,3 mil milhões de dólares. A operação, que ainda está sujeita a aprovação do regulador, deve ficar fechada na segunda metade do ano, no final de julho.

CNBC

Fed não deve cortar taxas agora, diz a Moody’s

O economista chefe da divisão de analítica da Moody’s, Mark Zandi, diz que os dados que têm sido conhecidos da economia dos Estados Unidos não são motivo para a Fed “entrar em pânico” e baixar as taxas de juro. Foram várias as vozes que pediram um corte nas taxas, por receios de abrandamento, nomeadamente da parte do conselheiro económico da Casa Branca. Para a Moody’s, os dados continuam a mostrar uma economia saudável, e uma descida das taxas seria contraprodutiva porque ia encorajar a acumulação de dívida.

Business Insider

Zuckerberg quer pagar a jornais e revistas para disponibilizarem conteúdo no Facebook

Depois de a Apple lançar o serviço Apple News+, com cerca de 300 revistas e jornais, o fundador do Facebook revelou estar também a estudar colocar um separador dedicado às notícias na rede social. A ideia de Mark Zuckerberg seria pagar às publicações noticiosas para disponibilizar o conteúdo no Facebook, isto numa altura em que as novas diretivas de direitos de autor, que apertam o controlo à utilização de excertos de artigos, por exemplo, já foram aprovadas.

CNBC

Tencent testa plataforma de streaming de jogos

A Tencent também quer entrar para a arena do streaming de jogos, onde já se encontra a Google e a Sony. A tecnológica chinesa começou a testar uma plataforma, que funciona em cloud, e um grupo seleto de utilizadores em algumas cidades da China pode inscrever-se e experimentar. Apelidada de Start, a plataforma permite jogar em qualquer dispositivo, mas ainda está numa fase inicial.

