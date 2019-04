5 coisas que vão marcar o dia

A entrega pelo Governo do Programa de Estabilidade 2019-2023 no Parlamento promete ser um dos principais focos de atenção no dia que arranca com a divulgação pela Galp Energia dos seus dados preliminares relativos ao primeiro trimestre do ano. Será ainda conhecida a distribuição, por finalidades, do crédito ao consumo concedido no mês de fevereiro, bem como a evolução da atividade turística em Portugal no mesmo mês. No Parlamento irá falar-se sobre Obras Públicas. Natércia Cabral, presidente do recém-criado Conselho Superior de Obras Públicas, vai ser ouvida pelos deputados sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030.

Governo entrega Programa de Estabilidade

O Governo entrega no Parlamento e envia para Bruxelas o Programa de Estabilidade 2019-2023, nesta segunda-feira. A atual conjuntura externa não é favorável, tendo obrigado o Governo a rever algumas metas, tal como o ECO adiantou no início deste mês de abril. A revisão em baixa da previsão de crescimento para a economia portuguesa neste ano para 1,9%, dos 2,2% previstos no Orçamento do Estado para 2019 foi uma das mexidas. Já a meta do défice mantém-se em 0,2%.

Crédito ao consumo. Quais as tendências em fevereiro?

O Banco de Portugal divulga informação sobre a concessão de crédito ao consumo, relativa ao mês de fevereiro. Esses dados agregam à concessão dos bancos, informação já conhecida, a das financeiros, permitindo ter uma visão global de todo o crédito ao consumo disponibilizado em Portugal naquele mês. Permitem ainda fazer uma análise desagregada por tipologia de financiamento. Os últimos dados disponíveis demonstram que o crédito automóvel, apesar de uma quebra em janeiro, a par dos outros empréstimos pessoais sem fim específico, continuam a ser os motores da concessão.

Galp avança dados preliminares do primeiro trimestre

A petrolífera fechou o ano passado com lucros de 707 milhões de euros, 23% acima do ano anterior, apoiada pelo aumento da produção no seguimento da entrada em operação de novas plataformas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil. Esta segunda-feira, chega a vez de a Galp avançar com os dados preliminares da sua produção no primeiro trimestre do ano. Como irão reagir as ações da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva?

Como evoluiu a atividade turística em fevereiro?

O Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas sobre a evolução do turismo no segundo mês deste ano. Os dados do primeiro mês do ano mostram que o turismo português registou 1,3 milhões de hóspedes e três milhões de dormidas, o que representa uma subida de 7,2% e 4,7%, respetivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado. Face a dezembro, ambos os indicadores aceleraram. Fevereiro irá dar seguimento a essa aceleração?

Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas no Parlamento

Quase sete meses depois de ter assumido a liderança do Conselho Superior de Obras Públicas, Natércia Cabral vai ao Parlamento ser escutada pelos deputados. A presidente do novo órgão consultivo, cuja atividade se iniciou no final de setembro, vai falar a partir das 16h00 sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030. O Conselho Superior de Obras Públicas foi criado com o objetivo de ajudar a decidir tecnicamente os grandes investimentos com valores superiores a 75 milhões de euros. O objetivo é que as obras sejam decididas com o maior consenso possível. No entanto, este órgão não tem parecer vinculativo.