Graças a uma parceria entre o Santander Universidades e a Anderson School of Management da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos, 45 mulheres vão poder usufruir de um programa de formação de seis dias na universidade americana, seguidos de três meses de acompanhamento para reforçar os conhecimentos obtidos. A bolsa de estudo inclui também despesas com deslocação, alojamento, curso e materiais a serem utilizados.

O Programa W50 do Santander Universidades tem como objetivo “capacitar e qualificar a próxima geração de mulheres para cargos de liderança global, fortalecer o relacionamento institucional com as universidades e reafirmar o compromisso do Banco Santander com a Educação”, explica a instituição em comunicado.

Liderança estratégica, conhecimento organizacional, gestão corporativa, estratégia empresarial, principais responsabilidades, negociação, mentoring e networking são os temas-chave do programa ministrado no campus da UCLA.

Todos os anos, as participantes assistem a conferências e cursos realizados por mulheres com relevo a nível internacional que partilham a sua experiência profissional e a sua visão sobre o papel das mulheres no mundo da direção de empresas.

O curso decorre em junho, em Los Angeles, mas as candidaturas para a bolsa de estudo terminam a 26 de abril.

Desde 2002, o Santander destinou mais de 1.700 milhões de euros a iniciativas e programas académicos, e só em 2018 concedeu mais de 73.000 bolsas e ajudas com “o propósito de contribuir, através do seu apoio à educação, para o desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade”, refere o banco.