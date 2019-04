O Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) apresenta “um extenso plano de investimentos” de 457 milhões de euros entre 2019 e 2023, segundo o Programa de Estabilidade entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.

“Na área da agricultura, promove-se a potencialização dos recursos endógenos do país, nomeadamente, através do Programa Nacional de Regadio, com um extenso plano de investimentos, no montante total de 457 milhões de euros entre 2019 e 2023”, lê-se no documento.

O PNRegadios, apresentado pelo Governo em março de 2018, tem como objetivos aumentar, reabilitar e modernizar os regadios existentes e criar novas áreas. De acordo com o Programa de Estabilidade 2019-2023, já foram aprovados 60 projetos num investimento total de 280 milhões de euros financiados pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal foi aprovado na sequência da decisão da Comissão Europeia em dezembro de 2014 e visa o apoio às atividades do setor agrícola assente numa gestão eficiente dos recursos.