Advocatus Update. Fique com as últimas dos escritórios

A VdA foi distinguida como a sociedade portuguesa mais inovadora do ano nos prémios IFLR Europe Awards 2019. “Partilhamos este prémio com os nossos clientes”, afirmou o managing partner, João Vieira de Almeida.

O escritório ibérico assessorou o Sierra Portugal Fund na venda do LeiriaShopping ao grupo DWS, numa operação que chegou aos 128 milhões de euros.

Mafalda Ferreira é a nova sócia responsável da área de Projetos e Público. A advogada já passou pela Uría Menéndez, pela Slaughter & May, de Londres, e pela Sérvulo.

No dia 23 de abril, o comissário europeu vai partilhar a sua experiência em Bruxelas, numa conversa moderada pelo publisher do ECO, António Costa.

A sociedade internacional acaba de anunciar a abertura do seu escritório no Porto, que vai iniciar atividade já em abril. O objetivo é “apoiar a atividade dos clientes no norte do país, seguindo a estratégia de proximidade com um serviço personalizado”.