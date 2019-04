As ações norte-americanas arrancaram quase inalteradas, com os dados positivos sobre a economia norte-americana a não serem suficientes para ditar ganhos aos índices norte-americanos. O PIB dos EUA cresceu no primeiro trimestre 3,2%, acima do esperado pelos analistas.

O S&P 500 regista uma quebra muito ligeira de 0,01%, para os 2.925,81 pontos, enquanto o Dow Jones recua uns escassos 0,03%, para 26.454,62 pontos. Já o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,23%, para os 8.100,28 pontos.

Nesta sexta-feira, o Departamento do Comércio norte-americano reportou que o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou a uma taxa anualizada de 3,2% nos três primeiros meses deste ano. A aceleração da maior economia do mundo foi apoiada pelo comércio e pela maior acumulação de produtos não vendidos desde 2015.

O crescimento do PIB foi ainda impulsionado por um aumento do investimento governamental, que compensou a forte desaceleração dos gastos dos consumidores e das empresas.

Há várias cotadas que se destacam pela negativa em Wall Street nesta sexta-feira. É o caso da Exxon e da Intel. As ações da petrolífera norte-americana desvalorizam 2,4%, depois de esta ter revelado resultados que ficaram aquém das previsões dos analistas. Mais acentuado é o recuo das ações da Intel que tombam acima de 8%, depois de a empresa ter antecipado fracas receitas para este ano.

Em alta, destaque para as ações da Amazon que valorizam 0,7%, depois de a empresa de Jeff Bezos ter divulgado resultados na quinta-feira que ficaram na margem superior das estimativas dos analistas.

Referência ainda para a Microsoft, cujas ações somam 0,5%, reforçando o estatuto de cotada mais valiosa do mundo, isto um dia depois de ter, por breves instantes, superado a fasquia do bilião de dólares como aconteceu, recentemente, com a Apple e a Amazon.