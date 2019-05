A SIC manteve a liderança nas audiências durante o mês de abril e aumentou a distância em relação à TVI, mas ambos os canais generalistas perderam share para a TV paga.

Neste período, o canal da Impresa reforçou o primeiro lugar em termos de audiências diárias com uma distância de 1,9 pontos percentuais do canal concorrente, contra os anteriores 1,1 pontos percentuais, mas a TVI continua a liderar as audiências no horário nobre da televisão, que é o mais rentável.

Os dados da GfK/CAEM, avançados ao ECO pela Impresa, mostram que a SIC fechou o mês de abril com um share de 18,9%, enquanto a audiência diária do canal da Media Capital registou um share de 17%.

No entanto, estas quotas representam, respetivamente, quedas de 0,2 e 0,7 pontos percentuais em relação ao mês de março, uma redução explicada pelo reforço do share atribuído aos canais da TV por subscrição, cuja quota subiu de 35,9% em março para 36,6% neste mês de abril.

Em comunicado, a SIC destaca o bom desempenho do Programa da Cristina nas manhãs, mas também de Júlia Pinheiro nas tardes e do novo show de João Baião nas manhãs de fim de semana. De recordar que liderança na TV portuguesa foi invertida quando a Impresa contratou a apresentadora Cristina Ferreira ao canal concorrente.

Já a TVI manteve a liderança no principal segmento, o do horário nobre, com um share de 21,6%, segundo avançou ao ECO a Media Capital. A empresa, por sua vez, destaca o bom desempenho da rubrica Gente Que Não Sabe Estar, de Ricardo Araújo Pereira, que “continua a liderar” nas noites de domingo.