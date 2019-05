A União Europeia (UE) está novamente à procura de jovens que queiram viajar gratuitamente pelos vários Estados-membros, ao abrigo do programa #DiscoverEU. As candidaturas abriram esta quinta-feira para todos os jovens com nacionalidade europeia e que tenham nascido entre 2 de julho de 2000 e 1 de julho de 2001.

O período de candidaturas vai decorrer até 16 de maio e, para tentar a sorte, os jovens interessados têm de submeter alguns dados no portal da iniciativa, tais como o número do cartão de cidadão. Os potenciais candidatos têm ainda de responder a um inquérito e estar disponíveis para viajar por um período mínimo de um dia e um máximo de 30 dias, entre 1 de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020.

As viagens são feitas de comboio, em regime InterRail, mas os candidatos escolhidos que vivam em ilhas poderão receber bilhetes de avião para se deslocarem para o continente. Também existem condições especiais para jovens que sofram de problemas de saúde ou incapacidade motora. As principais questões estão respondidas aqui, sendo que, “regra geral, cada participante tem direito a um passe no valor de 260 euros”.

A intenção do programa #DiscoverEU é dar aos jovens a oportunidade de viajarem pela Europa. “Vais descobrir as incríveis paisagens e a infindável variedade de cidades e aldeias. A viagem também te dará a oportunidade de conhecer outros viajantes”, indica a UE na página do programa. Bruxelas tenta, desta forma, despertar nos jovens o interesse pela identidade cultural da UE.

A UE garante ainda que, no ano passado, cerca de 30 mil jovens tiveram a oportunidade de viajar à borla através desta iniciativa. A quota de bilhetes para cada país é definida em função do total da população, sendo que existirão cerca de 400 bilhetes disponíveis para os jovens portugueses.