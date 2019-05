Bruxelas mantém dúvidas sobre previsão de Centeno para o PIB

O ministro das Finanças acredita que a economia cresce 1,9% este ano, mas Bruxelas mantém que a subida do PIB não vai além de 1,7%. A Comissão Europeia publicou esta terça-feira as Previsões de Primavera, as primeiras depois de Mário Centeno ter atualizado projeções para Portugal, onde reforça a convergência da economia portuguesa com a da Zona Euro, mas à custa de um corte nas previsões para o bloco da moeda única.

Nas Previsões de Primavera divulgadas pelo executivo comunitário, a economia cresce 1,7% este ano e no próximo. Os números são iguais aos que a Comissão divulgou nas Previsões de Inverno, publicadas em fevereiro de 2019, mas os riscos em torno destes são descendentes, “devido à incerteza persistente no enquadramento externo”.

Entre fevereiro e maio, o Governo português atualizou previsões com o envio do Programa de Estabilidade para Bruxelas. Mas apesar de se ter revelado mais pessimista do que em outubro — ao cortar a previsão de 2,2% para 1,7% –, Centeno fica ainda longe de Bruxelas que se manteve em 1,7%.

Entre as instituições que têm previsões para Portugal, o Conselho das Finanças Públicas é o que tem o pior cenário para este ano ao apontar para um crescimento do PIB igual a 1,6%. Apesar disso, o organismo liderado por Nazaré Cabral validou as previsões do Governo para 2019 e 2020, embora não tenha endossado as projeções para os anos seguintes.

Portugal cresce acima da Zona Euro em 2019 e 2020. Bruxelas corte previsões para o bloco do euro

Nas previsões da Comissão Europeia, a economia portuguesa cresce acima da Zona Euro, tanto este ano como no próximo. Enquanto a economia nacional engorda 1,7% em cada um dos anos, no bloco do euro, o PIB sobe 1,2% este ano e 1,5% em 2020.

Ou seja, o PIB português cresce mais cinco décimas do que o da Zona Euro este ano e mais duas décimas em 2020. Esta diferença — favorável para Portugal — é maior nas previsões atuais do que nas previsões de fevereiro. No entanto, esta convergência é só alcançada porque o executivo comunitário vê o espaço da moeda única a crescer menos que antes. Em fevereiro, Bruxelas antecipava uma subida do PIB de 1,3% este ano e 1,6% (mais uma décima do que agora).

Como cresce a economia portuguesa?

Segundo a Comissão Europeia, o PIB vai crescer este ano à custa da procura interna que mais que compensa o contributo negativo da procura externa líquida — que “tira” 0,7 pontos percentuais ao crescimento do PIB e 0,5 pontos percentuais em 2020.

O consumo privado aumenta 2,3% este ano e 1,9% em 2020 e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) sobe 4,6% em 2019 e 5% no próximo ano.

As exportações deverão subir 3,2% este ano e 3,5% no próximo, muito abaixo dos 7,8% observados em 2017 quando a economia cresceu 2,8%. A Comissão acredita que a balança corrente vai ser negativa de 1% este ano e 1,1% no próximo, depois de ter sido de -0,9% do PIB em 2018. Em 2016 e 2017 esta balança foi positiva graças ao desempenho das exportações.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego vai continuar a baixar este ano e no próximo, ao abrandar para 6,2% em 2019 e 5,7% em 2020.