Hoje nas notícias: “Geringonça”, Europeias e Caixa

No dia em que há boas notícias para os mais jovens, que são cada vez menos afetados pelo desemprego, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares mostra-se confiante relativamente a uma reedição da “geringonça”, enquanto uma sondagem revela que a maioria dos portugueses dá razão ao primeiro-ministro na crise dos professores. É sabido ainda que os alentejanos são os mais interessados em votar nas Europeias e ainda que a CGD reforçou o controlo interno na concessão de crédito.

Desemprego jovem atinge nível mais baixo desde 2008

Boas notícias para os jovens. A taxa de desemprego nesta faixa etária recuou para 17,6% nos primeiros três meses do ano, alcançando o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2008, noticia o Público. Nessa altura, o desemprego afetava 17,2% da população ativa entre os 15 e os 24 anos. Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) contrastam com a subida global da taxa de desemprego pela primeira vez nos últimos três anos e com a redução trimestral do emprego, em particular na indústria e nos setores mais ligados ao turismo. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Caixa reforça controlo interno depois da auditoria da EY

Depois de conhecer os resultados da auditoria da EY, a CGD já fez as mudanças necessárias para tratar das “insuficiências” detetadas, em particular na análise do risco para a concessão de crédito, adianta o Jornal de Negócios. O banco público implementou um novo modelo de análise do risco na concessão de crédito e reforçou a independência do responsável máximo pela gestão de risco, para além de ter criado uma direção de rating para fortalecer o controlo das carteiras de crédito a empresas. “Todas as insuficiências” identificadas pela auditoria já foram “tratadas”, garante a administração. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Duarte Cordeiro: “Existem condições para continuação da ‘Geringonça’”

Duarte Cordeiro, antigo diretor de quase todas as campanhas de António Costa, e atual secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares não descarta que Bloco e PCP participem no próximo Governo, acreditando que a “Geringonça”, tal com está hoje formada, pode continuar. “Esta solução tem-se mostrado estável, positiva para os portugueses”, começa por dizer o governante em entrevista à Renascença, defendendo por isso que “existem condições para continuação”. Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre).

Maioria dos portugueses dá razão a Costa na crise dos professores

Na crise dos professores, a maioria dos portugueses está do lado do Governo. De acordo com uma sondagem da Aximage, a maioria dos inquiridos considera que António Costa tem razão em não querer ceder no descongelamento total do tempo de serviço. Já quanto à ameaça de demissão, há uma divisão. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Eleitores alentejanos foram os mas interessados em votar nas Europeias

As eleições europeias, por tradição, têm uma participação muito fraca por parte do eleitorado português. Mas há zonas do país onde a adesão parece ser maior. A pouco mais de duas semanas de distância da próxima votação dos representantes dos portugueses para o Parlamento Europeu, o Jornal de Notícias dá conta que os eleitores alentejanos demonstram ser os mais interessados em votar nas Europeias. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).