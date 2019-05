O cerco aperta-se em torno e Joe Berardo. Agora, o grupo parlamentar do Partido Socialista entregou um requerimento a pedir os estatutos da Associação Coleção Berardo atualmente em vigor, tendo em conta a sucessão de alterações aos estatutos.

O grupo parlamentar solicitou “a documentação relativa à Associação Coleção Berardo ao presidente da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco”, refere numa nota enviada às redações.

“Os deputados socialistas pedem, no requerimento, que sejam enviados à Comissão os estatutos da Associação Coleção Berardo atualmente em vigor, a sucessão de alterações aos estatutos, as atas de todas as Assembleias Gerais e os elementos identificativos da ação judicial de que a Associação foi alvo, no que diz respeito à legalidade dos seus Estatutos, bem como da sentença aí proferida”.

(Notícia em atualização)