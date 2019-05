Os deputados João Paulo Correia do Partido Socialista e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pediram a atenção do Ministério Público (MP) sobre a audição parlamentar ao empresário Joe Berardo. Ao ECO, os procuradores garantem que estão atentos e que vão analisar todas as questões relevantes para a investigação que está a decorrer.

“Como foi oportunamente tornado público, encontra-se em investigação no DCIAP um inquérito que tem por objeto factos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos. No âmbito desse inquérito, não deixarão de ser analisadas todas as questões consideradas criminalmente relevantes”, disse ao ECO fonte oficial do Ministério Público.

Em declarações à Lusa na terça-feira, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS disse esperar “que o Ministério Público atue” relativamente aos empréstimos concedidos ao empresário, especialmente “naquilo que diz respeito à Caixa, que é um banco público”, bem como na questão da Associação Coleção Berardo, que “merece o escrutínio da Assembleia [da República] e a investigação do MP”.

“Contamos que o MP tenha estado muito atento à audição da passada sexta-feira, e que essa audição tenha fornecido bons elementos para o MP continuar a desenvolver a sua investigação”, disse João Paulo Correia. O responsável parlamentar do PS ressalvou, no entanto, que “o inquérito parlamentar não se pode substituir à Justiça e ao Ministério Público”.

Entretanto, de acordo com o Público, o presidente da comissão de inquérito à gestão da Caixa, Luís Leite Ramos, solicitou aos serviços parlamentares uma “transcrição urgente” das declarações de Berardo na audição da passada sexta-feira para as enviar para o Ministério Público. O objetivo é avaliar se existem indícios de crime. O ECO confirmou esta informação junto do próprio.

“Decidi pedir com carácter de urgência a transcrição da audição de José Berardo, por uma razão muito simples: é que há um conjunto de matérias que merece ser avaliado por quem de direito. Não tenho indícios criminais, não vou fazer queixa ao MP, mas tem havido uma interação com o MP, o MP tem nos pedido informação. A minha intenção é enviar a transcrição diretamente para o MP para tomar as diligências necessárias caso haja alguma matéria”, disse o deputado do PSD.

Além disso, o presidente da Assembleia da República solicitou a Leite Ramos um parecer sobre as declarações do comendador naquela sede, isto para se decidir sobre o requerimento apresentado pelo CDS-PP sobre a retirada da comenda ao empresário madeirense, após a onda de indignação que gerou a prestação do empresário madeirense.

Face a esta solicitação de Ferro Rodrigues, Luís Leite Ramos pediu aos serviços jurídicos um parecer jurídico de enquadramento para perceber em que condições é que a comenda pode ser retirada ou não.

“Depois é preciso perceber o que é este processo disciplinar. Eu não posso determinar se há um processo disciplinar ou não. Posso pronunciar me sobre a forma como a audição correu e determinados comportamentos. Marquei para amanhã (quinta-feira) uma reunião da mesa de coordenadores para pedir aos grupos parlamentares que avaliem a situação. Em função do parecer jurídico e da posição dos deputados, eu formularei a minha opinião e darei o meu parecer ao presidente da Assembleia da República”, explicou.

Recorde-se que o ECO já tinha avançado em janeiro deste ano que a Procuradoria-Geral da República (PGR) continua a investigar a Caixa Geral de Depósitos (CGD), e que estão em curso “diligências abrangidas por segredo de justiça” e que até agora “não têm arguidos constituídos”. No entanto, algumas das operações investigadas, como a concessão de créditos ruinosos, ocorreram há mais de dez anos e correm o risco de prescrever, tendo em conta os eventuais crimes que daí possam decorrer.

