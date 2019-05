Os concursos de obras públicas lançados até final de abril aumentaram 79% face ao mesmo período de 2018, para 1.469 milhões de euros, mas os contratos celebrados caíram 12% para 589 milhões de euros.

Segundo se lê na edição de maio do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), a subida de 79% dos concursos públicos de empreitadas publicados em Diário da República “deve-se ao lançamento de 14 concursos de valor superior a 10 milhões de euros, os quais representam mais de metade, ou seja, 51% do total registado ao longo dos quatro primeiros meses do ano”.

Nos primeiros quatro meses de 2019, o total de contratos celebrados no âmbito de concursos de empreitadas de obras públicas e reportados no Portal Base atingiu os 455 milhões de euros, em linha com 2018, enquanto os contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias registou uma “forte quebra” homóloga de 49%, para apenas 87 milhões de euros (172 milhões de euros até abril de 2018).