A bolsa portuguesa iniciou a semana registando ligeiros ganhos na abertura da negociação, subindo 0,16% para os 5.125,97 pontos. Os títulos dos CTT, Pharol e Sonae Capital começaram a segunda-feira com ganhos superiores a 1%, destacando-se a Sonae Capital, que está a valorizar 3,45% poucos minutos depois da abertura da bolsa.

A empresa do grupo Sonae apresentou na última semana os seus resultados trimestrais, marcados pela redução dos prejuízos para cinco milhões de euros, e anunciou a aquisição de mais 35 ginásios.

Sinal contrário para o setor papeleiro, com a Altri e a Navigator a arrancarem a semana em terreno negativo, com desvalorizações superiores a 1%, tal como a Sonae.

O PSI-20 está a contrariar a tendência nas restantes praças europeias, onde a bolsa francesa abriu em ligeira baixa, de 0,2%, e o DAX alemão está a recuar 0,1%. Pior comportamento está a ser sentido em Itália, com as primeiras negociações no índice transalpino a levarem a uma quebra de 1,7%.