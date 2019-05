A European Association for People Management (EAPM) declarou 20 de maio como o Dia Internacional dos Recursos Humanos, sendo este o primeiro ano em que se assinala a data. “HR connecting people and organisations” é o tema do evento internacional, e serve de mote para uma das tertúlias que a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG) preparou para este dia.

A convite da APG, Mara Ângelo, diretora de recursos humanos d’ A Padaria Portuguesa, junta-se a Miguel Pereira Lopes, professor associado do ISCSP-UL e a Carla Caracol, diretora da APG, para uma tertúlia sobre “RH conectando pessoas e organizações”. É às 18h30 no ISCSP-UL.

No Instituto Politécnico do Porto, Pedro Caramez, especialista em social media e comunicação digital, está convidado para falar sobre Recursos Humanos e Social Media.No âmbito das celebrações, a APG está a oferecer a joia de inscrição e a anuidade a organizações que se tornem associadas durante o mês de maio.

Segundo a EAPM, o Dia Internacional dos Recursos Humanos pretende: