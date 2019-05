CTT brindam à chegada do novo CEO. Não houve festa em Lisboa

Lisboa encerrou no vermelho, acompanhando o cenário que se viveu nas restantes praças europeias. A pesar no desempenho do índice esteve o BCP e a Galp Energia. A impedir uma queda mais expressiva estiveram os títulos dos CTT que somaram quase 3%, no dia em que João Bento tomou posse como CEO da empresa.

O PSI-20 perdeu 0,28% para 5.108,06 pontos, numa altura em que as restantes praças europeias também terminaram em queda. O Stoxx 600 perdeu 0,12% para 379,03 pontos, enquanto o espanhol Ibex-35 recuou 0,11% para 9.228,5 pontos.

A penalizar a bolsa nacional estiveram as ações do BCP que perderam 0,71% para 0,2509 euros, no dia em que aprovou o pagamento de dividendos, mas também a Galp Energia que caiu 0,1% para 14,385 euros perante a queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais.

A estrela desta sessão foram os CTT, cujas ações somaram 2,95% para 2,3060 euros, no dia em que João Bento tomou posse como CEO da empresa.

(Notícia em atualização)