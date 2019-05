Portugal procedeu esta quarta-feira a nova oferta de troca de dívida pública, numa operação financeira que permitiu à República adiar para 2026 o reembolso de 742 milhões de euros em títulos que venciam em 2021 e ainda baixar o custo da dívida.

O IGCP foi esta manhã ao mercado comprar 742 milhões de euros em obrigações do Tesouro que atingiam a maturidade já em abril de 2021, com um cupão de 3,85%. Em contrapartida, os investidores aceitaram adquirir títulos no mesmo montante que vencem cinco anos mais tarde, em abril de 2026, e que têm uma taxa de cupão mais reduzida, de 2,875%.

Assim, com esta troca de dívida, Portugal alcançou um duplo objetivo: alisar o pico de reembolsos previsto para daqui a dois anos e, simultaneamente, baixar o custo da dívida pública que está em mínimos da década, pelo menos. Tem sido esta a estratégia de financiamento seguida por Cristina Casalinho nos últimos anos.

Foi a terceira operação de troca de dívida realizada este ano. Na anterior, feita em março, o IGCP atirou para 2030 o reembolso de 619 milhões de euros em obrigações que tinham de ser pagas em 2021.

Estas ofertas de troca de dívida ocorrem numa altura em que Portugal e outros países da Zona Euro continuam a beneficiar de um ambiente favorável nos mercados de dívida, fruto sobretudo da ação de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e também dos ganhos de credibilidade do país lá fora (refletidos na melhoria do rating da República).

Além da extensão dos prazos de reembolsos, com vista a aligeirar os pagamentos de dívida nos próximos anos, Portugal também tem procurado diversificar as suas fontes de financiamento. Conforme avançou o ECO em primeira mão, o IGCP realiza já na próxima semana a primeira emissão de dívida em moeda chinesa realizada por um membro da Zona Euro. Quer obter 260 milhões de euros em Panda bonds com maturidade a três anos.

(Notícia atualizada às 10h57)