5 coisas que vão marcar o dia

O Banco de Portugal entrega esta quinta-feira no Parlamento a lista dos grandes devedores dos bancos que foram ajudados pelo Estado nos últimos anos. Ainda por cá, o Conselho de Finanças Públicas divulga o relatório sobre a evolução orçamental da Segurança Social. O dia fica também marcado pelo início das eleições europeias. Mas há mais destaques na agenda.

Banco de Portugal entrega lista dos grandes devedores

O Banco de Portugal entrega no Parlamento a lista dos grandes devedores. São pelo menos dois os documentos que chegarão à Assembleia da República: um público – que o Banco de Portugal divulgará no seu site – com informação agregada – e outro confidencial para os deputados, no qual estão discriminados os créditos problemáticos e outros ativos que deram problemas à banca e levaram à ajuda pública (por exemplo, dívida pública).

Como está a Segurança Social?

O Conselho de Finanças Públicas divulga o relatório com a análise à evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações no ano passado. O documento será divulgado ao final da tarde.

Mota-Engil e Inapa reúnem acionistas

No plano empresarial, Mota-Engil e Inapa realizam ao início da tarde assembleias gerais. Os acionistas de ambas as empresas são chamados a votar, entre outros pontos, os relatórios e contas relativos ao ano passado. A construtora teve lucros de 24 milhões e vai voltar a pagar dividendos. A papeleira registou prejuízos de 3,6 milhões em 2018.

Antram e sindicato dos transportes continuam negociações

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reúnem-se para discutir a revisão de alguns aspetos contratuais relativos ao contrato coletivo de trabalho assinado em setembro.

Reino Unido e Holanda elegem eurodeputados

Em Portugal, as eleições europeias decorrem apenas no próximo domingo. Entretanto, no Reino Unido e na Holanda, os eleitores fazem esta quinta-feira as suas escolhas para o Parlamento Europeu. As eleições de 2019 servem para escolher 705 deputados ao Parlamento Europeu, mantendo Portugal os 21 assentos que tem na atual legislatura, e, à partida, eleger o futuro presidente da Comissão Europeia.