Revista de imprensa internacional

O primeiro-ministro indiano, Narendr Modi, lidera a contagem de votos nas eleições legislativas na Índia. Trump ameaça deixar de trabalhar com os Democratas se não pararem as investigações aos seus rendimentos. Em Los Angeles, um fugitivo chinês que é procurado pela Interpol tem uma vida pouco frugal.

Reuters

Partido de Modi lidera contagem de votos nas eleições na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o seu partido nacionalista hindu estão na frente da contagem de votos nas legislativas do país. Pouco depois das 5h30 da manhã em Lisboa, o Partido Bharatiya Janata (BJP, ou Partido do Povo Indiano, no poder) liderava a contagem em 277 círculos eleitorais, enquanto o seu principal rival, o Congresso Nacional Indiano, dominava em 55. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

Dia tem planos para crescer como o Lidl e a Mercadona

A cadeia de retalho Dia tem planos para reformular e clarificar a sua oferta comercial para tentar crescer como o Lidl e a Mercadona no mercado espanhol. Isto porque o modelo atual conta com mais de uma dezena de negócios diferentes nos vários mercados em que opera: Minipreço, Dia Market, Dia Maxi, Cada Dia, El Árbol, Dia&Go, Dia Shop, La Plaza, Clarel, Max Descuento, Mais Perto, City Dia. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Guardian

Trump recusa trabalhar com os Democratas se não pararem as investigações

Donald Trump recusa trabalhar com os Democratas enquanto estes não pararem de investigar os seus negócios. O Presidente dos EUA insistiu que não fez “nada de mal” e pretende, desta forma, aliviar a ameaça provocada pelas sucessivas tentativas de acesso às suas declarações de rendimentos que os Democratas acreditam poderem levar ao impeachment. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Ainda vai demorar até o Boeing 737 Max ser considerado apto a voar

O regulador norte-americano da aviação civil alertou que ainda poderá levar alguns meses até o modelo 737 Max voltar a ser considerado apto a voar e a transportar passageiros, depois de corrigidas as alegadas falhas que resultaram em dois acidentes e na morte de largas centenas de passageiros. Também não está decidido se os pilotos terão de completar uma formação num simulador para poderem usar a versão atualizada do avião da Boeing. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago).

Wall Street Journal

Fugitivo chinês procurado pela Interpol vive à grande nos EUA (e tira foto com Trump)

Shi Jianxiang é um dos homens mais procurados na China e tem pendente um mandato de captura internacional pela Interpol desde 2017, por alegados crimes financeiros, nomeadamente um esquema Ponzi no valor de 5,8 mil milhões de dólares. Apesar dos problemas com a Justiça, Shi Jianxiang vive numa mansão de três milhões de dólares em Los Angeles sob o nome Morgan Shi, desloca-se numa autocaravana de luxo, controla uma produtora de cinema em Hollywood que até é cotada na bolsa (Moregain Pictures), lançou uma criptomoeda com a estrela do boxe Mike Tyson e até tirou uma foto ao lado do Presidente Donald Trump. Apesar dos indícios, o magnata chinês garante estar inocente. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago).