5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com a União Europeia e os investidores a reagirem aos resultados das eleições para o Parlamento Europeu. Em Portugal, o Governo divulga a síntese de execução orçamental relativa aos quatro primeiros meses do ano e arranca a sexta edição das Conferências do Estoril, onde será presença notada Pierre Moscovici, Comissário Europeu para Assuntos Económicos e Financeiros. Esta segunda-feira traz combustíveis mais baratos.

Eleições terminadas. Como reagirá a UE aos resultados?

Horas depois de terem sido conhecidos os deputados escolhidos para representar os vários países no Parlamento Europeu, chega a altura de saber como vai reagir a União Europeia. Em Portugal, o partido português que conquistou mais assentos foi o PS, com Pedro Marques como cabeça de lista, com 33,38% dos votos, enquanto o PSD conquistou 21,94% dos votos. Já o PAN conseguiu eleger pela primeira vez um deputado.

Memorial Day encerra Wall Street, Europa reage às eleições

Por causa do Memorial Day, as bolsas norte-americanas vão estar fechadas esta segunda-feira. Wall Street só voltará assim à negociação na terça-feira. Na Europa, os investidores deverão reagir aos resultados das eleições europeias.

Início da 6.ª edição das Conferências do Estoril

Arranca esta segunda-feira a 6.ª edição das Conferências do Estoril, um evento que vai acontecer entre os dias 27 e 29 de maio no campus da Nova SBE em Carcavelos. Este ano, a marcar presença vai estar Pierre Moscovici, Comissário Europeu para Assuntos Económicos e Financeiros, Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil, e cinco prémios Nobel. Mas a novidade é Juan Guaidó, autoproclamado Presidente interino da Venezuela, que deverá ser um dos intervenientes, embora através de videoconferência.

Como vai a execução orçamental?

A Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental até abril. Os dados relativos ao primeiro trimestre do ano revelaram um excedente orçamental de 884 milhões de euros, uma melhoria de 1.289 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano anterior, com a receita a crescer seis vezes mais do que a despesa.

Boa altura para atestar o automóvel. Combustíveis ficam mais baratos

Esta é uma boa semana para abastecer o automóvel, dado que os combustíveis vão ficar mais baratos, fruto de uma semana marcada pelo recuo das cotações do petróleo nos mercados internacionais. O gasóleo terá a maior quebra, com o preço do litro a descer 1,7 cêntimos para 1,38 euros, o valor mais baixo desde a semana iniciada a 8 de abril. Por sua vez, a gasolina vai ficar 0,3 cêntimos mais barata, devendo o litro passar a custar 1,568 euros.