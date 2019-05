Os juros da dívida pública a dez anos renovam novos mínimos. No dia em que Portugal está no mercado para emitir pela primeira vez obrigações do Tesouro em moeda chinesa, os investidores mostram forte interesse pelos títulos portugueses e pedem menos para os trocar entre si no mercado secundário.

A yield das obrigações portuguesas a dez anos caem no início da sessão para 0,838%, no valor mais baixo de sempre, que compara com os 0,846% em que fecharam na quarta-feira. Além do reforço da confiança dos investidores de que Portugal tem sido alvo nos últimos meses, o país acompanha também a tendência europeia de diminuição nas yields.

O juro das Bunds alemãs com a mesma maturidade negoceiam em terreno negativo, em -0,161%. Os juros de Espanha e da Grécia também caem, para 0,739% e 3,109%, respetivamente. Em Itália, o juro sobe ligeiramente para 2,652%.

Também em outras maturidades, Portugal atinge os juros mais baixos de sempre. É o caso da dívida a cinco anos, cuja yield negoceia -0,043%, um mínimo de sempre após ter entrado em terreno negativo a 28 de maio. A dois anos desce para -0,412%, no valor mais baixo de sempre.

Portugal realiza esta quinta-feira a primeira emissão de um país da Zona Euro de Panda Bonds, títulos em moeda chinesa colocados por estrangeiros. A colocação, que está a ser preparado pelo Governo português desde o final de 2017, será de dois mil milhões de renminbi, o equivalente a 260 milhões de euros.

A emissão terá a maturidade de três anos e terá um custo superior ao equivalente em euros, sendo que a yield da dívida portuguesa com este prazo em euros negoceia em mercado secundário em terreno negativa, em -0,225%. O intervalo de preço apontado pelo regulador chinês, a que a agência Bloomberg teve acesso, situa-se entre 3,9% e 4,5%, sendo que estas taxas são em renminbi e o equivalente em euros poderá ser mais baixo.