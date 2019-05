BCP oficializa compra de banco na Polónia por 430 milhões

O Bank Millennium, o banco do BCP na Polónia, oficializou esta sexta-feira a compra do Euro Bank. O preço final da compra de 99,8% do Euro Bank ainda não está fechado, estando sujeito à avaliação dos ativos do banco, mas rondará o 430 milhões de euros.

O negócio vai representar um encargo adicional de aproximadamente 900 milhões de euros para garantir a linha de financiamento ao Euro Bank que estava a ser concedida pelo anterior dono, o Société Générale.

Com esta compra, “damos um passo importante na concretização da ambição estratégica de acelerar o crescimento e de nos diferenciarmos na Polónia, um mercado ao qual atribuímos grande importância e que tem um contributo muito positivo para o futuro e rendibilidade do grupo BCP”, afirmou o Miguel Maya, CEO do BCP. O banco português detém 50,1% do Bank Millennium.

“Estou confiante que com esta aquisição e com a excelente equipa de profissionais do banco na Polónia, liderados por João Brás Jorge, iremos reforçar a criação de valor para os clientes, acionistas, colaboradores e demais stakeholders“, acrescentou.

Concluída a aquisição, o Bank Millenium prevê fundir o Euro Bank no seu negócio em setembro. Já a fusão operacional, incluindo a migração de clientes e a integração informação, será levada a cabo durante o mês de novembro.

Bank Millenium e Société Générale anunciaram o acordo de compra e venda do Euro Bank em novembro. A operação recebeu luz verde da autoridade da concorrência polaca no início de ano e, mais recentemente, no dia 28 de maio, a autoridade de supervisão financeira declarou que não se opunha ao negócio.