A esperança média de vida voltou a aumentar, fixando-se nos 80,80 anos, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE). “À nascença, os homens podem esperar viver 77,78 anos e as mulheres 83,43 anos, o que representa, relativamente aos valores estimados para 2015-2017, um acréscimo de 0,48 meses e 0,24 meses, respetivamente”, lê-se na nota, indicando-se assim uma atenuação da diferença entre géneros.

De acordo com o INE, na última década, a esperança média de vida à nascença dos portugueses aumentou 2,06 anos (2,29 anos para os homens e 1,62 anos para mulheres). “O acréscimo da esperança de vida à nascença das mulheres nos últimos dez anos resultou sobretudo da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos. Nos homens, o aumento da esperança de vida à nascença foi maioritariamente proveniente da redução da mortalidade em idades inferiores a 60 anos, em particular entre os 35 anos e os 49 anos“, é explicado na nota divulgada esta manhã.

Esta sexta-feira, o INE confirmou também os dados provisórios da esperança média de vida aos 65 anos, que se fixou em 19,49 anos para ambos os géneros. Tal valor torna oficial a subida para 14,7% do fator de sustentabilidade aplicado às reformas antecipadas atribuídas em 2019 e deixa antever a evolução da idade normal de acesso à reforma, que se deverá manter nos 66 anos e cinco meses em 2020.

De notar que estão isentos do corte implicado no fator de sustentabilidade os beneficiários que se enquadrem no regime das muito longas carreiras contributivas (60 anos e 48 anos de descontos ou 60 anos e 46 anos de contribuições, tendo começado a trabalhar aos 16 anos) ou no novo regime de flexibilização de acesso à reforma (63 anos, se aos 60 já tivessem 40 anos de descontos; E a partir de outubro, 60 anos e 40 de contribuições).