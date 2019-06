5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira vai ficar marcada por reuniões. Enquanto, por cá, os sindicatos representativos dos trabalhadores da Transtejo e Soflusa vão reunir para debater a atual situação da empresa — num encontro em que a Fectrans pode tentar lançar uma ponte entre estas estruturas e outras do setor dos transportes –, em França, o conselho de administração da Renault vai responder à proposta de fusão formulada pela Fiat Chrysler Automobiles. Já nos Estados Unidos aguarda-se com expetativa a intervenção do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sobre estratégias de política monetária.

Setor fluvial debate atual situação da Transtejo e Soflusa

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da Transtejo e Soflusa vão reunir-se esta terça-feira, por volta das 14h00, para debater a atual situação da empresa. Nas últimas semanas, a Soflusa, responsável pelas ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa, suprimiu dezenas de barcos em ambos os sentidos. Havia uma greve dos mestres das embarcações marcada para o período entre 3 e 7 de junho, que o Governo travou, na passada sexta-feira.

Ericsson inaugura nova sede em Lisboa

Na Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações, a Ericsson vai inaugurar, a partir das 10h00, a nova sede em Lisboa. Durante a manhã, a marca sueca vai partilhar a sua visão para o 5G, em plena crise da Huawei. A cerimónia conta com a presença de Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, Helena Pilsas Ahlin, embaixadora da Suécia em Portugal, Luís Silva, CEO da Ericsson Portugal, e José António López, CEO da Ericsson Espanha.

Renault reúne conselho de administração

O conselho de administração da Renault vai reunir-se esta terça-feira, em Paris, para responder à proposta de fusão formulada pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Na semana passada, a Renault já tinha admitido “estudar com interesse a oportunidade” de fusão. “Depois da análise dos termos da proposta amigável da Fiat Chrysler Automobiles, o conselho de administração decidiu estudar com interesse a oportunidade de tal fusão, reforçando o aparelho industrial do grupo Renault e a geração de valor adicional para a aliança”, com Nissan e Mitsubishi, disse o grupo francês, na altura.

Jerome Powell discursa sobre estratégias de política monetária

O presidente da Fed, Jerome Powell, vai discursar, pelas 15h00, sobre estratégias de política monetária, ferramentas e comunicação. O discurso de Powell acontece na Fed Chicago, que organiza por estes dias uma conferência com investigadores e oradores externos ao sistema monetário norte-americano.

SmartPayments em congresso

Decorre ao longo desta terça-feira o SmartPayments Congress, em Lisboa. Em discussão estará a nova regulamentação do setor dos pagamentos, cibersegurança, open banking, eWallets ou Blockchain. Além de representantes dos reguladores, estarão nos painéis CEO, diretores e representantes dos players mais relevantes do setor dos pagamentos, num total de 150 participantes e especialistas.