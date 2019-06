A Sonae Indústria vai fechar mais uma fábrica na Alemanha. A empresa anunciou, em comunicado ao mercado, o encerramento das atividades da fábrica em Horn-Bad Meinberg devido ao “fraco desempenho financeiro” dos negócios de laminados e de worktops.

“A central de energia e o negócio de laminados e de worktops da GHP são as atividades industriais remanescentes de uma unidade de grande dimensão em Horn que cessou as suas atividades principais em 2014. As operações da fábrica de Horn, reduzidas à produção de laminados e com equipamento antigo e ineficiente, tornaram-se insustentáveis“, pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sonae Indústria explica que as atividades têm vindo a registar níveis muito baixos de utilização da capacidade e foram negativamente afetadas por uma estrutura de custos fixos elevada, o que as torna não competitivas num mercado muito competitivo para os negócios de laminados e de worktops na Europa.

“A intenção de encerramento das atividades referidas é consequência do fraco desempenho financeiro dos negócios de laminados e de worktops, que nos últimos anos geraram EBITDA e cash flows negativos, sem perspetivas razoáveis de uma recuperação material da sua rentabilidade financeira no médio prazo”, refere.

A empresa responsável pela fábrica é a GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions, subsidiária da Sonae Arauco (que é uma parceria entre a Sonae Indústria e a Arauco). A GHP tem 106 colaboradores e “pretende-se iniciar as discussões formais com o Comité de Trabalhadores logo que possível”, acrescenta o comunicado.

Este é o segundo anúncio do fecho de uma fábrica da Sonae Indústria na Alemanha só este ano. Em fevereiro, a empresa alertou os investidores que iria registar uma forte quebra nos resultados do ano passado devido ao reconhecimento de uma imparidade de oito milhões de euros, com o encerramento da fábrica que detinha em parceria com a LaminatePark em Eiweiler, na Alemanha.

A Sonae Indústria fechou 2018 com um resultado líquido consolidado de 11 milhões de euros, valor que representa uma redução de 27,8% (4,2 milhões de euros) face ao período homólogo. O volume de negócios consolidado no último exercício atingiu cerca de 220,2 milhões de euros, uma redução de cerca de 4,7% face aos 231 milhões verificados em 2017.