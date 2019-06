Estes Transformers ajudam a reduzir o insucesso escolar

O Movimento Transformers reduziu o insucesso escolar em 44%, em 17 turmas dos municípios da Área Metropolitana do Porto, concluiu a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Além da retenção escolar, em apenas um ano 20% dos alunos conseguiram eliminar pelo menos uma negativa das notas. O movimento aumentou em 30% a taxa de estudantes sem resultados negativos.

Na Associação Juvenil Transformers há voluntários dos 16 aos 64 anos e todos tentam transformar o mundo através do talento. O objetivo é levar jovens e seniores a “usarem os seus talentos ao serviço da comunidade” e, por lá já passaram poetas, músicos, bailarinos, skaters, futebolistas, chefs, programadores, pintores, lutadores, ciclistas, inventores entre tantos outros talentos.

Destes transformadores, 96% continuam a fazer voluntariado no ano seguinte, num país com piores índices de participação cívica e social da União Europeia, de acordo com o World Giving Index. “Continuamos a acreditar que as pessoas não se envolvem não porque não querem, mas porque ainda não encontraram a sua forma efetiva de fazerem a diferença. Com a nossa metodologia de voluntariado as pessoas envolvem-se para partilharem o que mais gostam de fazer, e isso faz com que estejam altamente motivadas em todo o processo. São também os nossos aprendizes que escolhem aquilo que querem aprender e, por isso, o impacto é tão grande! Quando fazemos o que gostamos é sempre muito mais fácil aprendermos”, explica Joana Moreira, CEO do Movimento Transformers,

“O que é bom nos Transformers é que não precisamos de ter um talento específico, como cantar, dançar ou pintar, por exemplo, mas podemos sempre fazer a diferença através de alguma coisa que gostamos realmente de fazer. Pertencer aos Transformers fez-me viver de perto diferentes problemas sociais, aprender muito sobre empreendedorismo social e ter ainda mais força e vontade para mudar o mundo”. Quem o diz é Rita Amaral que entrou para o Movimento em 2017. Com formação na área do Marketing e Comunicação reforçou o talento que tem para a escrita e é atualmente mentora de poesia para o público sénior, em Guimarães.

A 13 de junho os Transformers juntam-se todos na “Fábrica de Santo Tyrso” para a 5.ª edição do Festival TNT – Todos Nós Transformamos. “É um festival de atitude, criatividade e liberdade e serve para assinalar a passagem de aprendizes a Transformers. O evento, exclusivo à comunidade, vai incluir demonstrações, workshops, palestras motivacionais e momentos musicais a cargo de Os Nova e de Dan Riverman”.