Quer investir na dívida da TAP? Hoje é o último dia

Quer investir nas obrigações da companhia aérea portuguesa? O prazo para o fazer acaba hoje. Os investidores, tanto institucionais como os de retalho, têm até às 15h00 para colocarem a sua ordem de subscrição numa operação em que a TAP se compromete a pagar uma taxa de 4,375%.

A oferta destes títulos de dívida arrancou a 3 de junho, prolongando-se até dia 18, esta terça-feira. Inicialmente, a TAP pretendia captar 50 milhões de euros a vender títulos que têm uma maturidade de quatro anos, mas a procura foi tal que a empresa acabou por elevar o montante a emitir.

No final da semana passada a oferta quadruplicou, passando dos 50 iniciais para um valor global de 200 milhões de euros, sendo que cada título tem o valor de 1.000 euros.

O aumento da oferta não impede, contudo, que no final do prazo não seja preciso recorrer ao rateio. Ou seja, a ordem que colocar junto do banco poderá não ser totalmente satisfeita no caso de haver pedidos de obrigações num montante superior ao disponibilizado pela TAP.

Os resultados serão apurados às 17h00 de 19 de junho. Será nessa altura que os investidores ficarão a saber com que “fatia” da emissão obrigacionista ficaram, sendo que a compra de apenas uma obrigação, no valor de 1.000 euros, só compensa em três intermediários financeiros. Em todos os outros, perderá dinheiro, de acordo com as simulações do ECO feitas no simulador da CMVM.

A estreia dos títulos na Euronex Lisbon está prevista para 24 de junho.