Portugal está 18% abaixo da média europeia em termos de riqueza material das famílias. De acordo com os dados compilados pelo Eurostat, o consumo individual efetivo, em paridades de poder de compra, revela que as famílias luxemburguesas e alemãs são as que apresentam um maior nível de bem-estar, estando, respetivamente, 32% e 20% acima da média europeia.

Os dados são preliminares e referentes a 2018, mas demonstram que dos 28 Estados membros apenas dez apresentam um consumo individual efetivo per capita superior à média europeia. A saber: Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Finlândia, Bélgica, Suécia e França.

Os restantes estão abaixo. Os seis Estados membros onde as famílias têm níveis de consumo mais baixos são a Bulgária (44% abaixo da média), Croácia e Hungria (40% abaixo), Letónia e Roménia (30%) e Estónia (26%).

Esta medida de bem-estar é acompanhada da evolução do PIB per capita — um indicador da atividade económica. E enquanto Portugal desce ainda mais face à média europeia (24% abaixo da média da UE), a Irlanda, por exemplo, tem um PIB per capita 87% acima da média comunitária, mas o consumo individual efetivo é 6% inferior. Um sinal da discrepância que existe entre o efeito que as multinacionais instaladas na Irlanda têm no PIB do país, mas não no bolso das famílias.

O Eurostat sublinha que “o PIB per capita também demonstra diferenças substanciais entre os Estados membros” já que, em 2018, este indicador também expresso em paridades de poder de compra varia entre 50% da média europeia, na Bulgária, e 254% no Luxemburgo. Há 11 Estados membros cujo nível de PIB per capita é superior à média europeia.