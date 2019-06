Inteligência Artificial evita 25 mil milhões em fraudes

A tecnologia Visa Advanced Authorization evitou perto de 25 mil milhões de dólares anuais em fraudes, “tornando o ecossistema global de pagamentos mais seguro para retalhistas e consumidores”, como informa a empresa de serviços financeiros.

Em 2018, a Visa utilizou inteligência artificial (IA) para analisar 127 mil milhões de transações – cada uma em cerca de um milissegundo – permitindo às instituições financeiras a aprovação de compras legítimas, bem como a identificação e prevenção de transações fraudulentas.

“A Visa foi a primeira rede de pagamentos a aplicar uma tecnologia de IA de rede neural, em 1993, para analisar o risco de transações em tempo real, e o impacto nas potenciais fraudes foi imediato. Estabelecendo um equilíbrio adequado entre conhecimento humano e tecnologia de ponta, continuamos a aumentar as nossas capacidades, dado que os avanços na IA alargam as fronteiras do que é possível”, explica Melissa McSherry, senior vice president e global head of data, risk and identity products and solutions da Visa.

“Um dos desafios mais exigentes nos pagamentos é separar as boas transações, feitas por titulares de contas, das más transações, tentadas por infratores, sem provocar qualquer atrito no processo”. “A Visa tem mantido taxas de fraude globais em mínimos históricos – menos de 0,1% – através da abordagem multicamada de investimento em inteligência humana e tecnologia como IA”, revelam em informação à imprensa.