O Governo vai começar a abrir balcões da Segurança Social nos consulados até ao final do ano, para apoiar os pedidos de emigrantes, anunciou esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A abertura de balcões de atendimento da Segurança Social nos principais países de emigração de portugueses tem como objetivo “facilitar” pedidos destes emigrantes, e vão “funcionar junto de embaixadas e consulados”, disse Vieira da Silva.

O ministro, numa audição regimental na Comissão de Trabalho e Segurança Social, não adiantou o número de postos que quer abrir, mas disse que a intenção é que essa abertura decorra “até ao final do ano”.

França, Suíça, Reino Unido e Alemanha são alguns dos países com mais emigração e que podem ser candidatos às primeiras aberturas de postos da Segurança Social.

A criação dos primeiros postos nos países com sistemas de coordenação da Segurança Social com Portugal ou acordos bilaterais ou multilaterais foi noticiada, esta quarta-feira, pelo jornal Público, que precisou não estarem ainda definidos pormenores desta abertura de balcões.

Esta manhã, na comissão, o ministro, questionado sobre o atraso nas pensões de portugueses com parte da carreira contributiva no estrangeiro, Vieira da Silva defendeu a necessidade de ser dado um “passo em frente” para abrir esses serviços da Segurança Social nos países onde Portugal tem mais emigrantes.

Segundo o governante, a “presença de técnicos da Segurança Social nesses países irá facilitar estrategicamente” a atribuição de pensões até ao final deste ano.