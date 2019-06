Hoje nas notícias: Benfica, Fisco, TAP e Siresp

A proposta do Atlético de Madrid para comprar o jogador João Félix ao Benfica é a notícia do dia e o supervisor dos mercados financeiros está a acompanhar a transação. O Governo vai rever os prémios de produtividade que os trabalhadores do Fisco e está a negociar a ajuda da Igreja para o alojamento de universitários. Ainda nas manchetes dos jornais, o presidente da TAP, Antonoalvo Neves, adiou uma audição no Parlamento para reunir com a Airbus, enquanto as melhorias na rede SIRESP poderão custar ao Estado entre 20 milhões e 25 milhões de euros aos cofres públicos.

Supervisor da bolsa vigia negócio de João Félix

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a acompanhar a transferência do jogador de futebol João Félix do Benfica. O clube encarnado anunciou ao mercado, esta quarta-feira à noite, que o Atlético de Madrid fez uma proposta de 126 milhões de euros pelo passe do jogador de 19 anos. O pagamento seria feito a prestações, mas o Benfica exige 120 milhões de euros a pronto e diz que está a “analisar” a proposta. Esta poderá vir a ser o maior negócio de sempre do futebol português e o quarto maior a nível mundial. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso livre).

Governo quer rever bónus dos trabalhadores do Fisco

O Governo vai rever os prémios de produtividade que os trabalhadores do Fisco recebem e que é pago com uma parte da cobrança coerciva arrecadada. No entanto, o Executivo garante que os trabalhadores da Autoridade Tributária — que estão em greve — não vão perder remuneração. Esta proposta de alteração dos suplementos de produtividade surge na revisão de carreiras que o Governo e a Autoridade Tributária apresentaram aos sindicatos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

“Reunião inadiável” leva TAP a cancelar ida ao Parlamento

O presidente da TAP, Antonoalvo Neves, tinha uma audiência marcada na Assembleia da República (que havia sido pedida pelo Bloco de Esquerda), mas acabou por desmarcar. A razão para o pedido de adiamento, até agora desconhecida, terá sido uma “reunião inadiável” com a Airbus. Este encontro entre a transportadora aérea e a fabricante aeronáutica surge depois de episódios de indisposição a bordo de voos operados nos novos A330Neo da TAP, situação sobre a qual a Airbus descartou quaisquer responsabilidades. Leia a notícia completa no I (link indisponível).

Melhorar o SIRESP pode custar mais 25 milhões de euros

Tornar a rede de comunicações de emergência do Estado numa rede mais moderna e segura pode custar entre 20 milhões e 25 milhões de euros aos cofres públicos, concluiu o grupo de trabalho que esteve a analisar o SIRESP para propor soluções para o futuro do sistema. A empresa vai passar para o controlo estatal no final deste ano, mas o atual contrato de fornecimento de serviços com a Altice e a Motorola só termina daqui a dois anos. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Igreja entra no mercado do alojamento universitário

Numa altura em que o Governo já tem em curso o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), que visa duplicar o número de camas a preços acessíveis para estudantes deslocados do ensino superior, a Igreja Católica poderá entrar nos planos. O Governo está a negociar com dioceses e seminários a possibilidade de acolherem estudantes já no próximo ano letivo e o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, já se reuniu com os bispos do Porto, Aveiro e Lamego. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).