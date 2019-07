Com os candidatos aos altos cargos da União Europeia (UE) já definidos, António Costa volta a acusar os países de Visegrado e Itália de terem formado uma minoria de bloqueio, mostrando-se preocupado pela influência destes agentes em alguns Governos da família do PPE. O primeiro-ministro português admite que os acordos alcançados anteriormente eram melhores, mas sublinha que os socialistas mantiveram as posições.

“Por duas vezes tivemos acordos concluídos que permitiam melhor resultado e em particular a presidência da Comissão, mas as divisões internas no PPE não permitiram que acordos se mantivessem válidos“, lamenta Costa, em declarações transmitidas pelas televisões.

Para o primeiro-ministro, pior que terem impedido os acordos foi verificar “a permeabilidade de vários dos governos do PPE ao discurso dos países de Visegrado, que é um fator preocupante para o futuro da Europa”. “Saio preocupado por constatar que uma parte importante dos governos PPE estão reféns do discurso de Salvini“, acrescenta.

Mesmo assim, Costa salienta que sai “confortado” pelo facto de que a “minoria de bloqueio não foi recompensada”, tendo em conta que nenhum destes países conseguiu ganhar um lugar nos cargos de topo das instituições europeias. Agora, “o processo segue noutra instancia e vamos aguardar”, completa o primeiro-ministro, que foi também um dos negociadores pela parte dos socialistas.

(Notícia em atualização)