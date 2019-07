Revista de imprensa internacional

A geopolítica marca as notícias nos jornais internacionais esta terça-feira, com os Estados Unidos — que vivem o maior ciclo económico de sempre — a ameaçarem impor novas tarifas aduaneiras à União Europeia. No conflito com o Irão, continua a troca de acusações e Teerão rejeita que tenha quebrado o acordo nuclear, enquanto na China os protestos nas ruas tornaram-se violentos. No campo empresarial, a espanhola Iberdrola quer reforçar o investimento no Brasil e México.

Bloomberg

EUA preparam novas taxas contra a Europa devido ao caso Airbus

O gabinete responsável pelo comércio internacional em Washington adicionou o equivalente a 4 mil milhões de dólares em produtos a uma lista de possíveis alvos de retaliação. Os produtos vão desde cerejas, carne, queijo ou azeitonas até uísque ou tubagens. A ameaça aumenta a lista avaliada em 21 mil milhões de dólares que havia sido publicada em abril e prende-se com a disputa por subsídios entre a Boeing e a Airbus.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês).

Financial Times

Economia norte-americana atinge maior ciclo de expansão da história

Julho é o 121º mês desde a última recessão nos Estados Unidos. Este é o maior ciclo de expansão económica ininterrupta desde, pelo menos, 1854. Recessão é habitualmente definida como dois trimestres consecutivos de redução do produto interno bruto, mas o National Bureau of Economic Research norte-americano usa uma classificação mais abrangente e define que o atual período de crescimento começou em junho de 2009. Assim, o ciclo dura há mais de 10 anos, ultrapassando o período entre março de 1991 e março de 2001 e tornando-se mais do dobro da expansão após a Segunda Guerra Mundial.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago e conteúdo em inglês).

Reuters

Irão rejeita acusação de ter violado acordo nuclear

O Irão rejeitou esta terça-feira a acusação de Washington de que teria violado os termos do acordo nuclear assinado com algumas das maiores potências mundiais. “A sério?”, questionou o Ministro dos Negócios Estrangeiros Mohammad Javad Zarif no Twitter depois de a Casa Branca ter emitido um comunicado com as acusações e depois de o presidente Donald Trump ter afirmado que o Teerão está a “brincar com o fogo”.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre e conteúdo em inglês).

El Economista

Iberdrola quer investir 6,6 mil milhões no Brasil e México até 2022

A energética espanhola Iberdrola retirou a subsidiária brasileira Neoenergia da bolsa de São Paulo, mas não pretende desinvestir no país. O CEO da empresa, Ignacio Sánchez Galán, diz em entrevista que o objetivo é apostar no Brasil e México. Em ambos os casos, a empresa tem planos de investimento de 6,6 mil milhões até 2022, um número que irá aumentar para 7,5 mil milhões nos próximos cinco anos no caso do Brasil e 5 mil milhões nos próximos seis anos no México.

Leia a entrevista completa no El Economista (acesso livre e conteúdo em espanhol).

South China Morning Post

Vandalismo e violência marcam noite de protestos em Hong Kong

A noite foi de protestos violentos e fortes confrontos entre polícia e ativistas em Hong Kong. As manifestações duram há vários dias e têm por base a mudança na lei judicial em Hong Kong (que faz parte da China, mas funciona com administração parcialmente autónoma). A líder da cidade Carrie Lam condenou o “uso extremo de violência e vandalismo” e defendeu a decisão da polícia de se retirar após a ocupação do edifício da Câmara Municipal pelos manifestantes.

Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre e conteúdo em inglês).