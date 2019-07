5 coisas que vão marcar o dia

A eleição do novo presidente do Parlamento Europeu é um dos temas em destaque nesta quarta-feira, depois de terem sido escolhidos na terça-feira os nomeados para ocupar os cargos mais importantes da União Europeia. No Parlamento nacional o dia também é rico em trabalhos. Destaque para o debate em plenário do relatório da comissão às rendas da energia, bem como para a discussão na especialidade do pacote laboral, e para a audição da Provedora da Justiça sobre as queixas ao funcionamento da Segurança Social. Jon Cunliffe, vice-Governador do Banco de Inglaterra, também está em Portugal e vai participar numa conferência no Banco de Portugal sobre estabilidade financeira e política macroprudencial.

Parlamento Europeu elege presidente

Poucas horas depois de terem sido conhecidos os nomes dos escolhidos para os cargos de topo da União Europeia, o Parlamento Europeu vai escolher esta quarta-feira aquele que será o seu novo presidente. Ainda não são conhecidos os candidatos que vão a votos. As votações arrancam às 8h00, hora de Lisboa.

Relatório da Comissão às rendas da energia em discussão

Cerca de duas semanas após estar concluído, o relatório final da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre as rendas da energia será debatido em plenário no Parlamento. No total, são 210 páginas que condensam 211 horas de audições e dados de mais de 13 mil ficheiros que o Parlamento recebeu ao longo de um ano para analisar as rendas existentes no sistema elétrico nacional.

Provedora da Justiça vai ao Parlamento falar sobre queixas na SS

Maria Lúcia Amaral, Provedora da Justiça, vai ao Parlamento para ser ouvida na Comissão de Trabalho. O foco desta audição será as queixas sobre o funcionamento da Segurança Social.

Continuação da discussão e votação na especialidade do código laboral

Decorre a quarta reunião na especialidade do código laboral no Parlamento e a respetiva votação. O alargamento do período experimental e a redução do número de contratos a termo está entre os principais dossiers acertados. Depois de ir à comissão, o código laboral sobe ao plenário para ser votado. De salientar que o pacote laboral é um dos assuntos mais caros a António Costa e que tem gerado divisões entre os parceiros de Governo.

Vice-Governador do Banco de Inglaterra fala sobre estabilidade financeira

Num período em que se mantém o impasse no Brexit, Jon Cunliffe, vice-Governador do Banco de Inglaterra, está em Portugal e vai participar numa conferência no Banco de Portugal na manhã desta quarta-feira. A estabilidade financeira e a política macroprudencial são os temas em discussão.