O banco digital Monese e o PayPal anunciaram uma parceria que vai permitir aos utilizadores usarem os dois serviços “em conjunto”. Os clientes da Monese vão ter acesso a “novas funcionalidades” para gerirem o dinheiro que têm no PayPal através da aplicação da Monese, ao mesmo tempo que poderão usar os serviços da Monese na aplicação de pagamentos do PayPal.

“Os clientes da Monese poderão adicionar facilmente um cartão à sua carteira digital PayPal para que possam enviar dinheiro ou comprar junto dos 277 milhões de consumidores e comerciantes mundiais do PayPal”, informou a Monese num comunicado. Vão também poder “selecionar facilmente a Monese como a sua forma de pagamento preferencial na sua carteira digital do PayPal e podem gerir o saldo e o histórico de transações no PayPal através da Monese”, explica a empresa.

Para já, esta interligação entre as duas aplicações só está disponível para os clientes no Reino Unido, mas a empresa promete que as novidades vão estar à disposição dos utilizadores “nos restantes países europeus nos próximos meses”. O objetivo é dar às pessoas a “liberdade financeira de ter acesso bancário em qualquer lugar do mundo” e “aumentar o acesso a ferramentas financeiras”.

A Monese é um dos quatro bancos digitais a operar no mercado português, permitindo a criação de contas de forma fácil e gratuita e disponibilizando um cartão bancário. Outras alternativas no mercado são a Revolut, o N26 e a aplicação Lydia.