Energia penaliza bolsa de Lisboa. EDP recua quase 1%

O setor energético ditou as perdas em Lisboa na última sessão da semana. Os títulos da EDP desvalorizaram quase 1%, enquanto a EDP Renováveis acompanhou a tendência. Também a Galp ficou no conjunto das cotadas no vermelho. Nem mesmo os ganhos registados no BCP ou na Jerónimo Martins foram capazes de evitar que o PSI-20 terminasse a semana em queda.

O PSI-20, principal índice bolsista português, caiu 0,33% para 5.192,74 pontos. Lá fora, nas restantes praças europeias, o sentimento foi idêntico. O Stoxx 600 perdeu 0,70%, enquanto o espanhol IBEX desvalorizou 0,69%, o britânico FTSE recuou 0,65% e alemão DAX caiu 0,61%.

Por cá, o setor energético foi aquele que teve a maior influência nas perdas lisboetas. A EDP desvalorizou 0,82% para 3,381 euros. Isto um dia depois de ter sido notícia que a elétrica tem cinco empresas interessadas nos seus ativos de energia hidroelétrica: Brookfield, Endesa, Engie, Iberdrola e a unidade de infraestruturas da Macquarie. De acordo com a agência Bloomberg, o negócio poderá render cerca de dois mil milhões de euros à empresa liderada por António Mexia.

EDP cai

Também a EDP Renováveis seguiu a tendência da empresa-mãe e encerrou a sessão a perder 0,87% para 9,12 euros. Ainda a pesar nas perdas esteve a Galp, com os títulos a descerem 0,23% para 13,30 euros.

Do outro lado, a evitar perdas maiores, esteve, sobretudo, a Jerónimo Martins e o BCP. Enquanto a empresa do setor do retalho terminou a negociação a valorizar 0,32% para 14,18 euros, as ações do banco liderado por Miguel Maya subiram 0,21% para 0,2867 euros.