Cinco interessados na compra das barragens da EDP

A EDP EDP 0,82% tem cinco empresas interessadas nos seus ativos de energia hidroelétrica: Brookfield, Endesa, Engie, Iberdrola e a unidade de infraestruturas da Macquarie. A informação é avançada pelo Jornal de Negócios (acesso livre), que cita a agência Bloomberg.

O negócio poderá render cerca de dois mil milhões de euros à elétrica portuguesa liderada por António Mexia, adianta a agência. Acrescenta ainda a Bloomberg que a EDP aguarda por propostas iniciais até final deste mês para projetos hidroelétricos de cerca de dois gigawatts em Espanha e Portugal.

A venda destes ativos surge no âmbito do plano estratégico apresentado em março pela EDP, e que prevê aquilo que a companhia chamou de “otimização do portefólio” que permitirá gerar seis mil milhões de euros para reforçar a aposta nas renováveis e reforçar a posição financeira. A EDP prevê encaixar mais de dois mil milhões de euros com a venda de ativos, incluindo na Península Ibérica, e outros quatro mil milhões de euros com rotação de ativos.

A Endesa, uma das empresas que está na corrida pelas barragens da EDP, já tinha afirmado em maio que estava a analisar o plano de desinvestimento da elétrica portuguesa. José Bogas, presidente da companhia espanhola, considerou na altura que as centrais hidroelétricas da EDP, em Portugal, podem “encaixar estrategicamente” nos planos da Endesa: “Já estamos expostos a este mercado que está integrado com o mercado espanhol”.

Sobre a venda das barragens pela EDP, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, considerou que o negócio vai trazer maior concorrência ao mercado da energia em Portugal.

A EDP registou uma redução de 40% dos lucros para 100 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. As ações valorizam 11% desde o início do ano. A elétrica apresenta uma avaliação de mercado de 12,5 mil milhões de euros.