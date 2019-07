5 coisas que vão marcar o dia

Após um novo recorde em abril, o Banco de Portugal (BdP) vai revelar qual foi a evolução do endividamento da economia em maio, mas também o rumo da aposta dos portugueses nos produtos de poupança do Estado em junho. No Parlamento, destaque para uma audição da administração da TAP sobre a situação financeira da empresa, mas também da Autoridade da Concorrência e da ASF que vão falar sobre o seu plano de atividades. Nos EUA é a vez de a Morgan Stanley revelar as contas do segundo trimestre.

Como evoluiu o endividamento da economia?

O Banco de Portugal dá a conhecer aquela que foi a evolução do endividamento da economia, excluindo o setor financeiro, no mês de maio. Os últimos dados disponíveis, relativos a abril, revelaram um novo recorde para este indicador, com o endividamento a subir pelo quarto mês para os 727 mil milhões de euros.

Certificados de aforro continuam a atrair poupanças?

O Banco de Portugal divulga o Boletim estatístico de julho, onde será possível verificar a evolução das aplicações dos portugueses nos produtos de poupança do Estado no mês de junho. Nomeadamente, se se confirma mais um mês de canalização de cada vez mais dinheiro para os certificados de Aforro enquanto os certificados do Tesouro perdem brilho como investimento.

Administração da TAP presta contas no Parlamento

Após a polémica da atribuição de prémios à gestão da TAP e uma emissão obrigacionista pioneira no que respeita à captação de investimento junto dos pequenos investidores, chega a ocasião de prestar contas ao Parlamento. A administração da companhia de aviação vai à comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda.

Autoridade da Concorrência e ASF na COFMA

Após a CMVM na quarta-feira, chega a vez de a Autoridade da Concorrência e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) irem ao Parlamento dar conta dos respetivos planos de atividade perante a Comissão de Orçamento e Finanças (COFMA).

Morgan Stanley apresenta resultados

Depois de o Bank of America, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo terem apresentado ao mercado resultados mais fortes que as estimativas, chega a vez de saber se a Morgan Stanley seguiu a mesma tendência. O Banco de Investimento apresenta nesta quinta-feira o balanço das suas contas relativo ao segundo trimestre do ano.