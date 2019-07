5 coisas que vão marcar o dia

Parlamento discute relatório final da comissão de inquérito à Caixa. O Eurostat publica ranking das dívidas públicas e atualiza dados sobre o emprego na Zona Euro. INE lança debate sobre importância da economia social. Do outro lado do Atlântico, empresas continuam a temporada de resultados.

Relatório do inquérito discutido no plenário

Aprovado o relatório final da II comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD e atos de gestão (decisão unânime entre os grupos parlamentares), o documento vai ser discutido no plenário da Assembleia da República. É o último dia de trabalhos no Parlamento.

Eurostat publica ranking das dívidas…

Portugal fechou o primeiro trimestre deste ano com um rácio da dívida pública nos 123% do Produto Interno Bruto. Em que lugar ficamos no ranking europeu? É isto que o Eurostat vai revelar esta manhã, juntamente com dados sobre os saldos orçamentais dos países membros da Zona Euro e da União Europeia.

… e atualiza dados sobre emprego

O gabinete de estatísticas da União Europeia atualiza ainda os dados sobre a riqueza produzida pelos Estados membros no primeiro trimestre do ano, num relatório que inclui ainda uma atualização ao mercado de trabalho na região do euro, mas também da Europa.

Qual a importância da economia social?

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) apresenta a Conta Satélite da Economia Social (2016) e o Inquérito ao Trabalho Voluntário (2018). Ambos relatórios serão alvo de um debate sobre a importância do chamado terceiro setor que terá lugar na sede do INE, em Lisboa, a partir das 10h00.

BlackRock e American Express prestam contas

Prossegue a temporada de resultados em Wall Street com duas dezenas de empresas norte-americanas a apresentarem contas relativas ao segundo trimestre. Entre elas estão a gestora de fundos BlackRock (que detém várias posições em cotadas portuguesas) e a American Express.