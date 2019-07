Preços das casas disparam em Marvila. Bonfim brilha no Porto

As cidades de Lisboa e Porto continuam a destacar-se no mapa das maiores subidas dos preços das casas em Portugal. Em ambas, os preços cresceram mais de 20% no primeiro trimestre do ano. Mas há zonas onde o avanço é maior do que noutras. Não estando no topo dos preços das duas cidades, Marvila em Lisboa e Bonfim no Porto, foram as freguesias onde o custo de comprar casa mais acelerou naquele período. Já na capital, destaque ainda para Campo de Ourique que passou à frente da Estrela, passando a integrar o top 5 dos preços mais altos.

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, nesta quinta-feira, revelam um disparo de 87,9% no preço mediano dos imóveis em Marvila, com este a fixar-se nos 2.786 euros por metro quadrado (m2) no primeiro trimestre do ano.

Esta freguesia afasta-se assim cada vez mais do fundo da tabela no que toca aos preços dos imóveis da capital onde o valor mediano se situou nos 3.111 euros/m2 naquele período. Se no 2.º trimestre do ano passado era a mais barata para comprar casa na cidade de Lisboa, no primeiro trimestre deste ano já estava à frente da Penha de França, Lumiar, Benfica, Olivais, Beato e Santa Clara, com esta última freguesia a passar a ocupar esse posto. Ainda assim, o preço mediano nesta freguesia já está a acima dos 2.000 euros por metro quadrado (2.058 euros).

Ranking das cinco freguesias com os preços mais altos em Lisboa

Fonte: INE

Qualquer destas freguesias também assistiu a um aumento de preços, mas a um ritmo mais lento face ao registado em Marvila, onde novos empreendimentos estão a puxar pelo valor dos imóveis.

Entre as freguesias onde é mais caro comprar casa na capital também há uma alteração a salientar. Nomeadamente o facto de Campo de Ourique ter passado à frente da freguesia da Estrela no ranking de preços do imobiliário. Um aumento de 20,8% colocou o preço mediano das casas situadas em campo de Ourique nos 3.583 euros/m2. este valor compara com os 3.520 euros/m2 na Estrela, onde a subida foi mais curta: 15,4%.

A comandar a tabela de preços na cidade de Lisboa mantêm-se Santo António, Santa Maria Maior e Misericórdia, as únicas freguesias a apresentarem preços acima dos 4.000 euros/m2. Mais em específico: 4.742, 4.451 e 4.288 euros/m2, respetivamente.

Ranking das cinco freguesias com os preços mais altos no Porto

Fonte: INE

No Porto, e apesar de a subida de preços naquela cidade (22%) ter sido superior à registada em Lisboa, os preços nos três primeiros meses do ano estavam bastante abaixo. A mediana da cidade foi de 1.682 euros/m2, com a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde a manter-se na posição de top. Aí o preço do m2 fixou-se na mediana dos 2.324 euros/m2.

Mas há uma freguesia que tem vindo a encurtar-lhe a distância: o Bonfim. O valor mediano do m2 dos imóveis situadas nessa freguesia cresceu 47,5% no primeiro trimestre deste ano, para 1.654 euros. Apesar dessa subida, o Bonfim mantém-se como a quarta freguesia com os preços das casas mais altos na cidade do Porto, à frente de Ramalde (1.565 euros/m2), Paranhos (1.424 euros/m2) e Campanhã (1.108 euros/m2).