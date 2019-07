5 coisas que vão marcar o dia

A negociação das ações do BCP na primeira sessão após o anúncio dos resultados do banco promete chamar a atenção dos investidores logo no início do dia em que também a CGD divulga o balanço da sua atividade nos seis primeiros meses do ano. Serão ainda divulgados os números sobre a evolução da taxa de desemprego em junho, enquanto, em Guimarães, o PSD decide aqueles que serão os candidatos do partido a deputados nas próximas legislativas. No outro lado do Atlântico, a Fed inicia a reunião de política monetária sob “fogo cerrado” por parte de Donald Trump.

BCP: Como reage reagem as ações aos resultados?

O BCP divulgou na segunda-feira lucros de 170 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um resultado que ficou em linha com as estimativas do mercado e que corresponde a um acréscimo de 12,7% face do verificado no mesmo período do ano passado. Esta terça-feira é a vez de saber como os investidores e as ações do BCP reagem a esses números.

CGD apresenta contas do primeiro semestre

Depois do BCP e do BPI, chega a vez de a Caixa Geral de Depósitos divulgar o balanço da sua atividade na primeira metade do ano. Nos três primeiros meses do ano, o saldo foi de lucros de 126,1 milhões de euros para o banco liderado por Paulo Macedo, enquanto no primeiro semestre do ano passado o balanço foi de 194 milhões de euros de lucros.

Como evoluiu o desemprego em junho?

O Instituto Nacional de Estatística divulga um conjunto de estatísticas nesta terça-feira, com destaque para os dados do emprego. Será divulgada a taxa de desemprego em junho, isto depois de esta ter estabilizado em maio nos 6,6%. O gabinete público de estatísticas também revela os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores (julho de 2019), os Índices de Produção Industrial (junho de 2019) e o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho (junho de 2019).

Lista de candidatos do PSD às legislativas a votos

O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta terça-feira em Guimarães (Braga). A reunião está marcada para as 21h00 e começará com a eleição do novo vice-presidente da Comissão Política Nacional, José Manuel Bolieiro, seguindo-se a aprovação das linhas gerais do programa eleitoral do PSD. O último ponto na ordem de trabalhos será a deliberação sobre a proposta apresentada pela Comissão Política Nacional do candidato do PSD a primeiro-ministro e das listas de candidatura à Assembleia da República.

Fed inicia reunião com pressão de Trump

Nesta terça-feira arranca a reunião de dois dias de política monetária da Reserva Federal dos EUA. Tal acontece num período em que tem crescido a expectativa relativamente a um corte de juros na maior economia do mundo, e numa altura em que a pressão de Donald Trump aumenta. Nesta segunda-feira, o Presidente dos EUA exigiu que a Fed faça mais do que um “pequeno corte de juros”.