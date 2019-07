Revista de imprensa internacional

Com o governo espanhol ainda em aberto, o Podemos insiste que quer importar uma espécie geringonça de Portugal, mas acusa o Podemos. A nível empresarial, a Ryanair abre a porta a despedimentos por ter aviões Boeing parados, a PSA alerta para as consequências de falhar metas de carbono no próximo ano e a Tesla lançou um novo produto de armazenamento de energia. Nos EUA, há um novo escândalo de quebra de segurança e roubo de dados.

The Guardian

CEO da Ryanair alerta que crise do Boeing 737 Max pode levar a cortes de empregos

Michael O’Leary, CEO da Ryanair, abre a porta à saída de trabalhadores da companhia aérea. Diz que parte dos 17.500 funcionários podem tornar-se desnecessários por causa dos aviões Boeing 737 Max, que continuam em terra devido às investigações mais prolongadas que o esperado a dois acidentes mortais.

El País

Líder do Podemos insiste num governo de coligação

O líder do Podemos, Pablo Iglesias, insiste num governo de coligação com uma geringonça à portuguesa e assegura que a prioridade é que haja Governo e não eleições. Afirmou que Pedro Sánchez, presidente do governo interino “não tem um projeto” para Espanha. Iglesias considera que o PSOE não quer discutir com o Podemos assuntos como a proteção do Estado, a subida dos salários, a garantia das pensões ou a defesa do setor industrial. Acusa ainda Sánchez de “problema de identidade” e de não querer negociar.

Financial Times

Peugeot alerta para espiral de consequências de falhar metas de CO2

Fabricantes automóveis que falhem as metas de emissões de carbono da União Europeia no próximo ano vão sofrer não só com multas, mas também com penalizações adicionais nas ações e na reputação, alerta Carlos Tavares, CEO da PSA, dona da Peugeot. “As empresas que falharem [as metas] em 2021 vão estar em apuros”, disse Tavares, sublinhando que será ainda mais difícil conseguirem alcançar as metas ainda mais apertadas em 2025 e 2030, dando azo a novos problemas. “A realidade é que algumas pessoas poderão ter grandes surpresas”.

TechCrunch

Tesla lança novo Megapack para armazenamento energia

Chama-se Megapack. É o novo sistema de armazenamento de energia da Tesla, projetado para clientes comerciais de grande escala. O novo produto é o terceiro e, segundo a empresa de Elon Musk, o maior sistema de armazenamento de energia oferecido pela empresa norte-americana. Dos 6,4 mil milhões de dólares da receita total registada no segundo trimestre, 368 milhões de dólares foram provenientes do negócio de produtos de armazenamento solar e de energia da Tesla.

Bloomberg

Capital One confirma quebra de segurança que expôs dados de 100 milhões de pessoas

O Capital One Financial confirmou que uma quebra de segurança levou a que dados privados de 100 milhões de pessoas fossem roubados nos EUA. A justiça norte-americana acusou uma mulher de Seattle, que terá trabalhado nos serviços de cloud da Amazon, de ter acedido ilegalmente aos servidores do banco. A suspeita de ter roubado os dados, entre 12 de março e 17 de julho, foi detida esta segunda-feira.

