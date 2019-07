Revista de imprensa internacional

O dieselgate voltou às notícias com a acusação de fraude ao ex-CEO da Audi, Rupert Stadler. As negociações entre EUA e China chegam ao fim sem acordo, enquanto a Coreia do Norte lançou dois novos mísseis. No campo empresarial, um acidente pára testes de entregas com drones na Suíça e o homem mais rico da Índia quer replicar negócio da Amazon, de Jeff Bezos.

Bloomberg

Ex-CEO da Audi acusado de fraude no dieselgate

Rupert Stadler, antigo CEO da Audi, e outros dois ex-administradores da fabricante de automóveis do Grupo Volkwagen, foi acusado de fraude no caso do dieselgate. O tribunal diz que Stadler, que chegou a estar preso durante alguns meses no ano passado, deu ordem para que se continuassem a vender veículos com emissões adulteradas, mesmo depois de ter sido exposta a fraude em 2015.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago/conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Negociações entre EUA e China chegam ao fim sem acordo

Não há um acordo à vista nas negociações comerciais entre os Estados e a China. As conversações entre os dois países chegaram ao fim, mas sem conclusões com ambos os lados a tentarem ultrapassar problemas de desconfiança mútua e vontade política limitada. Após semanas de acusações, os encontros terminaram com um jantar inconclusivo entre a equipa norte-americana, liderada pelo responsável da Administração para o Comércio Robert Lightizer e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

AFP

Coreia do Norte lança dois mísseis

Pyongyang terá disparado, na madrugada desta quarta-feira, dois novos mísseis, segundo Seul. A Coreia do Norte acredita que os dispositivos militares são semelhantes aos que a Coreia do Norte já usou como ameaça. Em comunicado oficial, o governo sul-coreano anunciou que os dois mísseis foram disparados da região de Wonsan, na costa este do país, e caíram no mar, a 250 quilómetros de distância.

Leia a notícia completa na AFP (acesso livre / conteúdo em inglês).

TechCrunch

Acidente pára testes de entregas com drones na Suíça

Por todo o mundo estão a ser feitos testes para fazer entregas de encomendas com drones. Na Suíça, um desses testes correu mal. O aparelho da Matternet, que está a realizar testes em conjunto com a Swiss Post, despenhou-se perto de um jardim de infância durante um desses ensaios. Ninguém ficou ferido, por sorte. Foi o segundo acidente em poucos meses, levando à interrupção do programa por tempo indeterminado.

Leia a notícia completa na TechCrunch (acesso livre / conteúdo em inglês).

Cinco Días

Homem mais rico da Índia quer replicar negócio de Jeff Bezos

O multimilionário indiano e magnata das telecomunicações Mukesh Ambani quer replicar o negócio do homem mais rico do mundo, o chefe da Amazon, Jeff Bezos. Em apenas três anos, a Reliance Jio tornou-se líder no mercado de telecomunicações na Índia, o que a avalia em quase 100 mil milhões de euros. Ambani, que domina também o retalho e a indústria (com a venda de material de construção), quer fazer da Índia uma das três nações com a maior banda larga fixa. O resultado final, dizem os especialistas, será uma empresa que se assemelhará a uma combinação da operadora de telecomunicações americana AT&T e Amazon.