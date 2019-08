Nos lança telemóvel 5G da Huawei em Portugal

Os telemóveis 5G estão a chegar a Portugal e o primeiro começa a ser vendido já a partir de sábado. Trata-se do Huawei Mate 20 X 5G, que vai ser vendido pela Nos na loja online da operadora, mas também nas lojas físicas da empresa em diversas superfícies comerciais. No entanto, não é para todas as carteiras: custa 1.099,99 euros, com a possibilidade de ser adquirido a prestações durante 24 ou 36 meses.

A operadora garante que vai ser “o primeiro smartphone preparado para o 5G em Portugal”. No entanto, o aparelho chega numa altura em que o país ainda não tem qualquer oferta comercial de quinta geração de comunicações móveis, uma vez que o Governo ainda não avançou com o leilão de licenças das frequências 5G e num contexto em que esta faixa do espetro ainda se encontra a ser utilizada pelo serviço de Televisão Digital Terrestre (TDT).

“Estando preparado para a futura rede 5G, este smartphone funciona, naturalmente, na atual rede 4G”, admite a Nos, num comunicado em que dá conta do lançamento do aparelho no mercado português. A escolha do terminal da Huawei não surpreende, na medida em que a operadora se encontra a desenvolver uma rede 5G com recurso a tecnologia da empresa chinesa.

O lançamento do Mate 20 X 5G em Portugal representa, sobretudo, uma conquista para a Huawei, cuja participação no lançamento do 5G tem sido posta em causa em vários países, devido a acusações de espionagem que a empresa nega. Em Espanha, por exemplo, a Vodafone lançou uma oferta 5G com recurso a tecnologia da Huawei na infraestrutura, mas sem os telemóveis da marca no catálogo.

“Preparado para as especificações necessárias para 5G, o Huawei Mate 20 X 5G está equipado com um ecrã OLED de 7,2 polegadas, um processador octacore [oito núcleos] Kirin 980 + Balong 5000, RAM de 8 GB, armazenamento de 256 GB, câmara traseira tripla 40 MP [megapixels] + 8 MP + 20 MP e câmara frontal de 24 MP”, conclui a Nos.

Em julho, numa entrevista ao ECO, Tiago Flores, líder do segmento de consumo da Huawei Portugal, afirmou que a empresa estava a fazer tudo para que o telemóvel fosse lançado no mercado português. “Não temos informação [sobre se chega a Portugal] porque é um telemóvel 5G. Mas tudo faremos para que seja lançado também em Portugal”, referia Tiago Flores na altura.