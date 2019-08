Revista de imprensa internacional

O Brexit continua a marcar a atualidade internacional. Em Bruxelas, soam os alertas de que Boris Johnson não terá intenções de voltar a negociar o acordo de saída. A tecnológica chinesa Tencent pode adquirir uma participação de 10% no Universal Music Group à francesa Vivendi. Já Jeff Bezos, CEO da Amazon, está a vender ações da empresa para financiar a exploração espacial. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Tencent em conversações para comprar 10% do Universal Music Group

A francesa Vivendi está em conversações com a tecnológica chinesa Tencent para vender uma participação de 10% no Universal Music Group (UMG). Neste negócio, a empresa ficará avaliada em cerca de 30 mil milhões de euros, acima do que era esperado, e deixa ainda aberta a possibilidade de a Tencent comprar mais uma fatia de 10%. Esta aquisição iria fortalecer a presença da UMG na China.

Boris Johnson não terá intenções de renegociar acordo do Brexit

Diplomatas europeus foram informados de que o primeiro-ministro britânico não está a planear uma renegociação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, depois de uma reunião entre um enviado de Boris Johnson e representantes europeus em Bruxelas. Nessa reunião, Davis Frost, o conselheiro britânico para assuntos europeus, terá procurado discutir como é que as negociações poderiam recomeçar depois de o Reino Unido sair, a 31 de outubro.

Bezos vendeu ações da Amazon no valor de 2,8 mil milhões de dólares

O líder da Amazon, Jeff Bezos, vendeu ações da empresa no valor total de 2,8 mil milhões na semana passada, de acordo com registos da Securities and Exchange Commission. Bezos já tinha indicado que estava a vender cerca de mil milhões de dólares em ações da Amazon cada ano, com o objetivo de financiar a empresa de exploração espacial Blue Origin.

Fed desenvolve sistema de pagamentos em tempo real

A Reserva Federal norte-americana está a planear criar um sistema de pagamento em tempo real. Apelidado de FedNow Service, este sistema poderá começar a operar em 2023 ou 2024. O objetivo deste serviço é dar mais flexibilidade aos consumidores e empresas que precisam de fazer pagamentos que idealmente não deveriam demorar muito tempo, indicou a Fed num comunicado.

Duas maiores cadeias de jornais norte-americanas unem operações

O dono da GateHouse e a Gannett, as maiores cadeias de jornais dos Estados Unidos, vão juntar forças, num negócio avaliado em 1,4 mil milhões de dólares. A New Media Investment Group, dona da GateHouse, vai comprar a Gannet numa transação a ser paga em dinheiro e ações. A GateHouse controla o maior número de títulos – 400 jornais – enquanto a Garnett lidera na circulação.

