Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão cada vez mais próximos de 0%. A dois dias de uma nova revisão do rating de Portugal e em linha com o reforço do apetite dos investidores por obrigações a nível global, a yield benchmark de Portugal caiu, pela primeira vez, abaixo de 0,2%.

O medo regressou aos mercados esta semana, com o aprofundar da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Apesar de as tensões em torno da desvalorização do yuan terem entretanto acalmado e a Casa Branca ter afastado um cenário de prolongado conflito, mantêm-se os receios com o impacto na economia global.

Neste cenário e com os bancos centrais, incluindo o europeu, a ameaçarem responder com cortes de juros de referência, é na dívida que os investidores têm apostado. A queda das yields é generalizada e Portugal não é exceção. Esta quarta-feira, o juro português a dez anos tocou mínimos de 0,19% em mercado secundário, enquanto todos os títulos até sete anos estão em terreno negativo há dois dias.

O juro pedido pelos investidores a Portugal está também cada vez mais próximo do de Espanha, que negoceia esta quarta-feira em 0,18%, tendo já tocado os 0,16% esta manhã. No caso das Bunds, a yield está em -0,58%.

Além do contexto internacional, o juro português poderá estar ainda a beneficiar da aproximação da revisão de rating do país. Apesar de a República ser vista como investimento de qualidade por todas as principais agências de notação financeira, a Moody’s está entre as casas de notação que dá pior avaliação ao país e poderá decidir alterá-lo esta sexta-feira após o fecho dos mercados norte-americanos.