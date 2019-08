Baby boomers não conseguem desconectar-se durante as férias

As gerações de hoje têm dificuldade em desligar-se do trabalho, de forma geral, e principalmente durante as férias. Segundo o relatório da consultora Hays, os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, são a geração com maior dificuldade em desconectar-se durante o período de descanso. Ao contrário da geração do millennials. Apesar destes resultados, metade da geração baby boomers “gostaria de trabalhar numa empresa que não permitisse trabalhar horas extra, responder a emails e atender chamadas fora do horário de trabalho”. Esta é também a geração que mais consulta o telemóvel ou o computador depois de saírem do trabalho.

O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um tema cada vez mais debatido, principalmente para as novas gerações. O relatório da Hays revela ainda que 80% dos millennials deseja trabalhar numa empresa que não permita horas extra. A flexibilidade no horário de trabalho e a possibilidade de trabalhar a partir de casa é um dos principais benefícios valorizados num empregador.

Os millennials são quem menos considera que existe um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional nas empresas de hoje. Por isso são também os que mais se desconectam dos dispositivos eletrónicos durante as férias. Por outro lado, os baby boomers conseguem sentir este equilíbrio, apesar de serem a geração que mais consulta o telemóvel fora de horas do trabalho, e durante as férias.

Mais de metade da geração de baby boomers, 61% nos resultados da consultora Hays, não consegue desconectar-se do trabalho. Curiosamente, esta percentagem diminui à medida que observamos as gerações mais jovens. Espera-se assim que a geração Z, que integra pessoas nascidas entre 1995 e 2012, seja ainda mais desconectada dos dispositivos eletrónicos durante o período de férias e fora do horário de trabalho.