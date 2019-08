Há pelo menos 28 bombas com falhas de combustível

A poucos dias de arrancar a greve dos motoristas que transportam matérias perigosas, já há quem corra aos postos para se precaver. O Governo já tem pronta a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) mas, mesmo assim, já há alguns postos com falta de alguns combustíveis, a maioria de gasóleo. Os dados do site não oficial Já Não Dá Para Abastecer mostram que, em todo o país, são 28 os pontos com falhas.

Dados não oficiais consultados às 18h30:

Dos 2.913 postos de abastecimentos existentes em todo o país, 2.890 (99,28%) estão abastecidos com os três principais tipos de combustível — gasolina, gasóleo e GPL. Mas há 28 postos com falhas, a maioria deles com falta de gasóleo. De acordo com o site, que agrega dados enviados pela própria comunidade de utilizadores, existem pelo menos 11 postos sem gasolina, 14 postos sem diesel e três postos sem GPL.

Como o ECO já noticiou, esta plataforma permite aos portugueses saber qual a bomba mais próxima que ainda tem combustível, uma ferramenta que pode ser útil se a greve dos motoristas realmente acontecer na próxima segunda-feira. O site foi desenvolvido pelo grupo de voluntários digitais VOST Portugal.