A confiança dos investidores alemães caiu em agosto para -44,1 pontos, contra -24,5 pontos em julho, situando-se no nível mais baixo em sete anos e meio, revela esta terça-feira o inquérito mensal elaborado pelo Instituto alemão ZWE.

Os economistas e analistas esperavam que, em média, o índice das expectativas dos investidores e analistas, que visa prever o comportamento da economia no semestre seguinte, recuasse para -28,5 pontos.

Já o índice sobre as condições atuais, medido pelo instituto, passou de uma queda de -1,1 pontos em julho para uma quebra de -13,5 no mês de agosto. Os economistas, neste caso, apontavam para uma diminuição de -9 pontos no mês de agosto.

A degradação económica mais acentuada que a prevista, num contexto de escalada das tensões comerciais entre aos Estados Unidos e a China, segundo o Instituto ZWE, justificam a deterioração das perspetivas de crescimento da economia alemã.