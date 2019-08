Na primeira sessão a negociar após a suspensão determinada pela CMVM, as ações da Cofina abriram o dia a somar quase 3%, isto após ter confirmado que está em negociações exclusivas com os espanhóis da Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI. Isto num dia em que o PSI-20 se apresenta em alta, à boleia da recuperação do BCP.

As ações do grupo que detém o Correio da Manhã, a revista Sábado e o Jornal de Negócios avançam 6,07% para 0,472 euros esta segunda-feira. Já as ações da Media Capital, que poderão ser alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte da Cofina, não apresentaram qualquer variação para já, estando a cotar nos 1,89 euros. Por seu turno, a Impresa, que detém a SIC, desvaloriza 0,41% para 0,21 euros.

A Cofina esclareceu na passada sexta-feira que vai negociar com os espanhóis durante 30 dias, com vista a chegar a um acordo sobre “os termos e condições de uma potencial aquisição, pela Cofina, da participação da Prisa na Grupo Media Capital”. Não adiantou mais detalhes sobre o negócio, nomeadamente o preço de uma eventual OPA. Ainda assim, este esclarecimento levou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a levantar a suspensão da negociação das ações que tinha imposto dois dias antes, na quarta-feira.

No PSI-20 , o principal índice português, o dia também começou com ganhos. A bolsa soma 0,53% para 4.829,70 pontos, aproveitando a recuperação da cotação das ações do BCP. Os títulos do banco ganham 1,26% para 0,2094 euros, após ter registado várias sessões de alguma turbulência que tem afetado, de resto, a generalidade do setor bancário europeu, como os sinais de abrandamento económico e a política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

BCP recupera terreno

São 14 as cotadas que se apresentam com sinal mais no arranque da sessão em Lisboa, com destaque para outra grande empresa nacional, a Galp, que vê os títulos valorizarem 1,32%.

O melhor desempenho pertence à Mota-Engil, que está a somar 2,1% para 1,86 euros. A Navigator também surge em bom plano, com uma subida de 1,71% para 2,98 euros.

(Notícia em atualização)